Yavru Karaca’ya kucak açtılar

EROL TAŞKAN

Osmancık Çampınar’ı Köyü arazisinde köylülerin bulduğu 20 günlük yavru karaca, Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı’nda bakıma alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen bebek karaca, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün şefkatli veterinerlerine emanet edildi.

Baştan ayağı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, laktozsuz sütle beslenmeye başlanılan karaca yavrusu, biberona alıştırılmayı çalışılıyor.

Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, henüz 20 günlük olan yavru karacayı yaklaşık 3-4 ay besleyip büyüttükten sonra, dağ keçisi ve geyiklerin barındığı belediyeye ait doğal yabani hayvan alanı olan Sıklık Tabiat Parkı’ndaki yaban hayatı fauna alanına bırakılacağını söyledi.

Veteriner Hekim Gültekin,“Yavru bize emanet, 24 saat gözetimimiz altında. Kendi çocuğumuz gibi, bebek gibi sürekli karnı acıktığı için sık sık beslenmesi lazım.” dedi.