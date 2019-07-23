Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yeni uygulamaya konulan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ kapsamında Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında 2019 yılı ilk altı aylık dönemi kapsayan ‘Trafik Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.



‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ ile trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kaza nedeniyle yaşanan manevi kayıplar yanında sosyo-ekonomik kayıpların da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Çoğunlukla önlenebilir yapıya sahip olan trafik kazaları neticesinde; 2018 yılında ülke genelinde 6 bin 675 kişinin hayatını kaybettiği, 310 bin 109 kişinin yaralandığı veya hayatının geri kalanını engelli olarak geçirmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca trafik kazaları nedeniyle ülke ekonomisinin 46,5 milyar TL ekonomik kayba uğradığı belirtilirken yaşanılan bu kayıpların önüne geçebilmek amacıyla bazı plan, faaliyet ve tedbirler uygulamaya konuldu.



Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi doğrultusunda Bakanlığın hedeflerine ulaşılması ve trafik kazaları ile sonucundaki ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla yürütülen eylem planları, kampanyalar ve alınan trafik tedbirlerinin iller bazında fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü 2019 yılı ilk altı aylık dönemi kapsayan ‘Trafik Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirilerek, Çorum’da şehir içi trafik için önemli kararlar alındı.



Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin trafik eylem planı çerçevesinde;

“Trafik Sorumluluk sahasında, emniyet kemeri denetimleri ve hız denetimlerinin etkinliğinin artırılması,

Genel hizmet birimlerinde çalışan ve trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme eğitimi almış personelimizin trafik denetimlerine katılımlarının artırılması,

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik birimleri dışındaki çalışan personelin şehirlerarası otobüslerde görevlendirilip sivil olarak trafik denetimlerinde aktif şekilde kullanılması,

İl merkezi ve Osmancık ilçesinde ‘Yaşam için Kısa Bir Mola’ sloganıyla oluşturulan ‘Yaşam Tünelleri’ hazırlanmış olup, bu alanlarda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince taşıt sürücülerine, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında eğitim çalışmalarının devamının sağlanması ve ayrıca ilimizde meydana gelen afetlerde kullanılamaz hale gelen ‘Yaşam Tünelleri’nin il merkezinde bulunan Yaşam Tünelinin Çorum Belediye Başkanlığı tarafından, Osmancık ilçesinde bulunan Yaşam Tünelinin Osmancık Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılması,

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin koruması amacıyla İl genelinde 59 noktada, 180 adet kamera KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ile kentimiz takip edilmekte olup gerek qsayiş yönünden gerekse trafik yönünden ekiplerimizin olay mahalline daha hızlı sevk ve idaresi yapılmaktadır. KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Emniyet Müdürlüğü trafik personellerince kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam ettirilmesi,

HAVADAN DENETİM

Kurban Bayramı süresince drone ile İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekiplerince koordineli olarak havadan trafik denetimlerinin planlanması ve İskilip yolunda bulunan hayvan pazarının jandarma trafik ekiplerince denetleme ve takibinin sıklaştırılması.



Gazi Caddesi ve İnönü Caddesinde bulunan yaya geçitleri yakın mesafede olmasından dolayı araç trafiğini durma noktası getirerek yaya güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Yaya geçitlerinin standartlara uygun hale getirilerek iki yaya geçidi arası 200 metre olacak şekilde düzenlenmesi ve yaya geçitlerinin ikonlarının standartlara uygun hale getirilerek (ikonların sarı renk olması) eksikliklerinin tamamlanması,



PAZARTESİ PAZARI KAPATILACAK

Buhara Kavşağının yanında bulunan Pazartesi Pazarının çevre yolunun yanından kaldırılması hususunun kalıcı olarak çözüme bağlanması ve bu süreçte Osmancık Köprüsü ile Buhara Kavşağı arası Pazartesi pazarını çevre yolundan ayırmak için Belediye ve Karayolları işbirliği ile Aralık ayı başına kadar tel çitlerle kapatılması,

Çevre yolunda bulunan kavşakların trafik hacminin fazlalığı, kapasite yetersizliği, trafik güvenliği açısından transit yol ile şehir merkezinin bağlantısının ayrılması ve trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için farklı seviyeli kavşaklara çevrilmesi (Buhara, İskilip, Toptancılar ve Tuzcular Kavşağı) ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için Karayolları 73. Şube Şefliğince çevreyolu üzerindeki mevcut kavşakların sinyalizasyonlarının fasılaya geçmeden 24 saat çalışır duruma getirilmesi,

Trafik ekiplerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla Çorum Genelinde güzergâhlara konuşlandırılan 5 adet Maket/Model Trafik Polis Araçlarının reflektif özelliklerini kaybettiği, renkleri solduğundan İl Özel İdaresi tarafından yenilenmesi,

Çorum Belediyesi mücavir alan içerisinde yapılan yol çalışmalarında ve sorumluluğunda olan pazar yerlerinin dağılımı sağlanana kadar gerekli trafik düzenlemesinin trafik zabıta personeli tarafından yapılması,

31.03.2017 tarihinde aydınlatma komisyonu Vali Yardımcısı Başkanlığında toplanarak aydınlatılmasına karar verilen kavşakların 2020 yılı içerisinde eksiklerin tamamlanması,

2019 yılı ilk 6 ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarındaki %50,0’lik bir azalış ve can kayıplarında ise %71,0’lik bir düşüşün meydana geldiği tespiti yapılarak kaza analiz değerlendirmesi yapılmıştır. Üstün emeği geçen personellerin başarı belgesi ile ödüllendirilmesi karaları alınmıştır.”