Yayalara çarpıp kaçan zanlı Adliye’ye sevk edildi

FATİH BATTAR
Çorum'da dün Buharaevler 6. Cadde’de yayalara çarpıp 1 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü bugün Adliye’ye sevk edildi.
Buharaevler 6. Cadde'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tütüncü (41), oğlu Engün Tütüncü (7) ve kardeşi Mustafa Aksu'ya Halil K.’nın kullandığı otomobil çarpmış, kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan zanlı Halil K, bugün sabah saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Zanlı polis ekiplerince Adliye’ye sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 11:37