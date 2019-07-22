Yazıçarşı Kavşağı trafiğe kapatılacak!

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yazıçarşı Kavşağında yürütülecek olan asfalt çalışması sebebiyle kavşak yarın  06.00- 19.00 saatleri arasında trafiğe trafiğe kapatılacak.

Yazıçarşı Kavşağı trafiğe kapatılacak!

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yazıçarşı Kavşağında yürütülecek olan asfalt çalışması sebebiyle kavşak yarın  06.00- 19.00 saatleri arasında trafiğe trafiğe kapatılacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada: "Yazıçarşı Kavşağında 23.07.2019 Salı günü yapılacak olan altyapı ve asfalt çalışması sebebiyle kavşak 06.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Kavşağı kullanan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri önemle rica olunur. Göstermiş oldukları anlayış için bütün sürücülerimize teşekkür ederiz” denildi.

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