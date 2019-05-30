YEDAŞ, iş sağlığını etkinliklerle anlattı

3 milyon 200 bin tüketiciye kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasını sağlamak için farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği hakkında çeşitli etkinlikler düzenledi.

ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Yapılan açıklamaya göre, hem saha hem de ofis çalışanlarını, iş kazalarından korumaya, güvenli bir ortam sağlamaya özen gösteren YEDAŞ, farkındalık çalışmalarıyla güvenlik kültürünün yaygınlaşmasına özen gösteriyor. Geniş ve zorlu bir coğrafyada uzun yıllar önce tesis edilen şebekenin bakım onarım ve yeni şebeke tesisini gerçekleştiren YEDAŞ, arıza onarım bakım ekiplerini, her türlü kazaya karşı korumak için gerekli bütün önlemleri alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği, yüksekte çalışma, ileri sürüş teknikleri, ilk yardım eğitimleri düzenliyor; saha ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ayrıca kurallara uygun bir şekilde çalışmalarını tamamlayan ekipleri Ayın Altın Ekibi olarak ödüllendiriyor. Bu farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Genel Müdürlük otopark alanında İş Sağlığı ve Güvenliği etkinlikleri düzenledi. Farklı birçok aktivitenin olduğu organizasyona çalışanlar, öğrenciler ve vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar, etkinlikte iş sağlığı ve güvenliği malzemelerinin kullanımı, ilkyardım uygulamaları, yüksekte çalışma, emniyet kemerinin önemi gibi konuları eğlenceli etkinliklerle öğrenme fırsatı buldu. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, Kişisel Koruyu Donanımların faydalarını, kullanım alanları ve pratik kullanımını anlattı. Yüksekten Düşme ve Arka Maruz Kalma gibi kazaları ve sonuçlarının yansıtıldığı VR uygulaması büyük ilgi gördü. Hem yetişkinler hem de çocuklar yüksekte çalışma ve panoda çalışma sırasında kullanılacak kişisel koruyucu donanımları deneyimleyerek öğrenmekle birlikte, kurallara uyulmadığı takdirde yaşanabilecek olumsuzlukları uygulamada görme fırsatı buldular. Çalışanlar, çocuklar yüksekte çalışma eğitmeninin yönlendirmesiyle güvenlik önlemlerini alarak yükseğe tırmanmanın keyfini yaşadılar. Kemer ve baretlerini takan çocuklar ip üzerinde güvenle yürüdüler. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Birimi, etkinliğe emniyet kemerinin önemini yaşatarak öğreten "Emniyet Kemeri Test Aracı" ve "Sarhoş Gözlüğü" ile destek verdi. Etkinlik ziyaretçileri, emniyet kemeri takılı olmadığı zaman araç takla attığında yaşanabilecek problemleri; emniyet kemerinin hayat kurtaran önemini deneyimleme imkanı buldular. Sarhoş gözlüğü ile alkollü araç kullanırken yaşanabilecek sıkıntılar hakkında fikir sahibi oldular.

YEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği hakkında farkındalık oluşturulması, kurallara uyulmasının sağlanması için çalışanları arasında slogan; çocuklar arasında resim yarışması düzenledi. Farklı uzmanlık alanlarına sahip yöneticiler ve İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, sloganları ve resimleri değerlendirerek en iyi 3 sloganı ve resimleri belirledi. Dereceye giren kişilere İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliğinde yöneticiler tarafından ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 17:07