Yeni adli yıl törenle açıldı

FATİH BATTAR
Çorum'da, yeni adli yılın açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Adalet Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İdare Mahkemesi Başkanı Feyzullah Ertan, Baro Başkan Yardımcısı Neslihan Boyabatlı hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan ve Baro Başkan Yardımcısı Neslihan Boyabatlı, Atatürk büstüne çelenk sundu.