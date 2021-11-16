Yeni Civic Honda Plaza Meroto’da

M.BURAK YALÇIN

Japon otomobil üreticisi Honda’nın merakla beklenen 2022 Civic modeli Çorum Honda Plaza Meroto’da görücüye çıktı.

Yeni model Honda Civic için haftasonu Ankara yolu 3. km’de bulunan Honda Plaza Meroto mağazasında lansman toplantısı düzenlendi.

Lansman toplantısında Civic yenilenen yüzüyle müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Tanıtım toplantısında Satış Müdürü Fatma Kınacı, Satış Danışmanları Recep İnce ve Murat Kılıç da hazır bulundu.

Aracın özellikleri ile ilgili Honda’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Yeni Honda Civic Sedan’da geliştirilmiş Honda sensıng teknolojisi ve yan ayna altına monte edilen kamera ile yolun sağ tarafını multimedya ekranından takip etmeyi sağlayan Lanewatch özelliği öne çıkıyor.

Alüminyum Alaşımlı Jantlar

16” ve 17” seçenekleriyle sunulan Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Yeni Civic tasarımındaki güçlü sportif detaylardan biri.

Yeni Nesil Seyahat Konforu

Sürücüyü düşünen teknolojilerle geliştirilen yeni Civic, konforlu ve karakteristik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ferah İç Kabin

Kendinizi en konforlu hissedeceğiniz anlar için tasarlanan Yeni Civic, ferah ve kullanışlı yaşam alanıyla her yolculukta konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor.

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliği sayesinde aracınızı çalıştırmak ya da kapıları açıp kilitlemek için anahtarı cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor.

Bir önceki neslinde de olan 182 PS gücünde 240 Nm tork üreten Turbo benzinli motoru performanslı ve atik bir sürüş sağlarken 129 PS güce ve 180 Nm torka sahip yeni nesil Turbo LPG’li motor ise, önceki nesillerinden aldığı ilhamla yenileniyor, çok daha güçlü, teknolojik ve ekonomik bir sürüş sunuyor.

1.5L VTEC Turbo ECO

LPG yakıt miktarına ve ortalama tüketim değerine göstergeden ulaşılabilir ve benzin dolum kapağıyla aynı yerde olan LPG dolum yeriyle de sürüş konforunuzdan ödün vermezsiniz.

Spor Sürüş Modu

Sürüş deneyiminde kararı size bırakan Spor Sürüş Modu; dingin bir sürüş keyfinden dilediğiniz an daha dinamik bir sürüş moduna geçiş yapmanızı sağlıyor.