Yeni ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ yapılıyor

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Farkındalık Günü sebebiyle Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

Belediye olarak hayatın her alanında engelleri kaldırmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen ve herkesin potansiyel bir engelli olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yağbat, Bağcılar’da çalışmaları süren ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ ile ilgili de bilgiler verdi. Yaşlı-çocuk demeden tüm engelli bireylerin faydalanacağı tesisin Türkiye’de tek olacağını kaydeden Yağbat, görme engelli bireylerin yaşadıkları sorunlarla da alakalı bilgi aldı.

Görme engelli vatandaşların sorunlarını dile getiren Çorum Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakçı ise Çorum Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiklerini ve bu çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini de dile getiren Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, çalışmaları ve engelli bireylere verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Kabakçı, Beyaz Masa’ya başvuru için gelen görme engelli bireylerle iletişim kurmak istediklerini ve kendilerine birçok konuda yardımcı olabileceklerini belirterek işbirliği çağrısında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a Altı Nokta Körler Derneği ziyaretinde Belediye Meclis Üyeleri Namık Kemal Batman ile Reşit Keleş de eşlik etti.