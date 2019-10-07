Yeni kene tehlikesi!

Türkiye’de özellikle yaz aylarında Çorum’da çokca görülen kenenin değişik bir türüne İngiltere’de rastlandı.

İngiltere’de kene ısıran 5 kişi, ete karşı kalıcı alerji geliştirdi. Her türlü eti kapsayan bu alerji türünün ölümcül olduğu ve henüz tedavisinin bulunmadığı belirtiliyor.

İngİltere Sağlık Bakanlığı, ülkede kene ısıran 5 kişinin ete karşı ölümcül düzeyde alerji geliştirdiğini açıkladı. Bakanlık uzmanları, henüz tedavisi bulunmayan alerji türünün sığır, domuz ve kuzu gibi pek çok kırmızı et türünde geçerli olduğunu bildirdiler. Kurdeşen, karın ağrısı, soluk borusu şişmesine bağlı boğulma riski ve ölümcül olabilen anflaktik şok gibi semptomları bulunan alerjiye yakalanmamanın tek çaresi, hayat boyu kırmızı etten kaçınmak...

İngiltere’nin kırsal bölgelerinde, park ve bahçelerinde halihazırda vücudun aşırı zayıflamasıyla sonuçlanan ‘Lyme hastalığı’na neden olduğu bilinen kenelerin, ölümcül riski olan ikinci bir hastalığın daha yolunu açması uzmanları endişelendirdi. (Hürriyet)