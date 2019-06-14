Yeni müdür makamına oturdu!

FATİH BATTAR

Ataması durdurulduğu iddia edilen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz makamına oturdu. Hatırlanacağı üzerine dün Çorum’a gelen ve milli eğitim personelinin tepkisiyle karışılan ardından polislerle makam koltuğuna oturan Ömer Yılmaz’ın ataması durdurulduğu Yahya Çoban’ın göreve devam edeceği iddia edilmişti. Milletvekillerinin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile görüştüğü ve Yahya Çoban’ın görevine yeniden iade edildiği belirtilmişti.

Dün Çorum’dan ayrılması beklenen Ömer Yılmaz bugün Valilik imzasıyla makamına oturdu. Yahya Çoban’ın ise izne ayrıldığı öğrenildi. Yeni müdür ilk iş olarak makamına oturarak milli eğitimin resmi sitesinde resmini paylaştı.