Yeni müdürlerle ilk istişare

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye birim müdürleri biraya geldi.



Belediyede geçtiğimiz günlerde yapılan müdür değişikliklerinin ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel ile birim müdürleri katıldı.

Başkan Aşgın toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemizde yaptığımız görev değişikliklerinin ardından belediye başkan yardımcılarımızla birlikte ilk müdürler toplantımızı gerçekleştirdik. Gönül belediyeciliğine yeni bir Bismillahla ve aşkla devam inşallah” dedi.