Yeni otobüsler sefere başladı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından Çorum’a kazandırılan 9 yeni toplu ulaşım aracı için Hürriyet Meydanı’nda anahtar teslim töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye’nin 18 araçla toplu ulaşıma dahil olmasıyla birlikte hizmet kalitesinde artış olduğuna dikkat çekti.

‘HİÇBİR BELEDİYE ÖZEL ŞİRKETE HİZMET KARŞILIĞINDA 40 LİTRE MAZOT VERMİYOR’

Yeni araçları Devlet Malzeme Ofisi’nden yaklaşık 15 milyon maliyetle aldıklarını aktaran Başkan Aşgın, “İstiyoruz ki toplu ulaşım güçlü olsun. Mümkün olduğunca toplu ulaşım kullansın vatandaşımız. İnsanlar özel araçlarını değil, toplu ulaşım araçlarını tercih etsinler. Türkiye’deki tüm belediyelerde hangi partili olursa olsun Çorum Belediyesi’nden bir kuruş fazla toplu ulaşıma destek veren, firmalara destek veren başka bir belediyenin olmaması da Çorumlunun yaptığını herkes yapamazın karşılığıdır. Hiçbir belediye yokki günlük 40 litre mazot bedeli karşılığında hatta çıkan özel şirkete destek versin” dedi.

‘BANKAYA OLAN BORÇLARINI KAPATMAYA HAZIRIZ’

Belediyenin toplu ulaşıma dahil olduğu süreçte hiç kimseyi mağdur etmediğini de söyleyen Aşgın, şunları söyledi: “Biz hiç kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz. Bunun delili günlük 40 litre mazottur. Başka hangi belediye yapmış? Özel firma bize geldiğinde şunu söyledik. Bankaya ne kadar borcunuz varsa o kadar karşılığında ederi üzerinden o kadar adedini almaya hazırız dedik. Daha ne istiyorsunuz. 18 milyon borcunuz varsa kapatalım. Karşılığında 18 milyon kısımlık ne kadar otobüs varsa belediyeye verin. Kalan kısmınıda satın. Toplu ulaşım bu şehirde daha da kaliteli olsun, tüm toplu ulaşımı biz yapmaya hazırız dedik, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Otobüs değil her türlü güzellik hemşehrilerimize helal olsun, hoş olsun.”

‘HALKBANK’IN BİNASINI CUMA GÜNÜ YIKIYORUZ’

Yeni yapacakları meydan projesinin yıkım çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Aşgın, “Cuma günü Halkbankası’nı binasını yıkıyoruz. 3 ay sonra Ziraat Bankası’nı yıkacağız. Yerlerini kiraladılar, taşınmasını bekliyoruz. 1. Noterin oradaki 5 katlı binayıda yıkacağız. Merkez simitin olduğu binanın 2 katını traşlayacağız, tarihi giydirmesini yapacağız. Havuzlu kahveyide, onun yanınıda yıkacağız. Oraları tarihi yeniden diriltecek şekilde şeyler yapacağız. 1 yıl içerisinde tarihten çıkmış gibi, biblo gibi eserlerimizi yapacağız ve tarihi bir meydanımız olacak” diye konuştu.

KAVUNCU: AK KADROLAR DESTAN YAZIYOR

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise ak kadroların Türkiye’nin her yerinde destan yazdığını ifade ederek, araçların Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

CEYLAN: 2023 SEÇİMLERİNDENDE BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da Cumhur İttifakı ile birlikte 2023 seçimlerindende başarıyla çıkacaklarını kaydetti.

‘MUHALEFETİN VEKİLLERİNİ DOĞRU BİLGİLENDİRİN, KENDİNİZE GÜLDÜRMEYİN’

Çorum’a gelen muhalafet partilerinin temsilcilerine de tavsiyelerde bulunan Milletvekili Ceylan, şunları söyledi: “Çorum’a bazen muhalefet partisinin milletvekilleri geliyor. Çorum’a gelince edebinizle hareket edin. Bilgi sahibi olmadan konuşmayın. Bu cahilliktir. Bilgi sahibi olmadan eleştiri yapmayın. Çorum’daki arkadaşlara tavsiyem gelen milletvekillerine düzgün bilgi versinler. Kendilerine güldürmesinler.”

Ceylan, Çorum’a AK Parti iktidarı döneminde her alanda Cumhuriyet tarihinden bu tarafa Çorum’a ne yapıldıysa en az 5 kat daha fazla yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından şoförlere araçların anahtarları teslim edildi.

Törende BMC firması Başkan Aşgın’a maket anahtar, Karsan firması da plaket takdim etti.