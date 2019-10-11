Yeni traktörlere tarlada tanıtım

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Yeni Case IH Farmall Active Drive 4 110A model traktörler, Çorum’da düzenlenen ‘Tarla Sürüm Günü’nde görücüye çıktı.

Case IH Traktörleri Çorum Bölge Bayii Topaktaş Kardeşler Motorlu Araçlar firması tarafından düzenlenen tanıtım programı dün Hıdırlık mevkiinde gerçekleşti.

Tanıtım programına Topaktaş Kardeşler Motorlu Araçlar yetkilisi Muharrem Topaktaş, bazı firma çalışanları ile Çorumlu üreticiler katıldı.

Traktörlerin tarlada test edildiği etkinlikte konuşan Muharrem Topaktaş, sektördeki 45 yıllık tecrübeleri ışığında 2014 yılından bu yana Case IH Traktörleri bayii olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti sunduklarını söyledi.

Türk Traktör Fabrikası’nda üretilen motorunun yanı sıra ithal seri şanzıman ve diferansiyele sahip Case IH Farmall 110A’yı tanıtan Satış Danışmanı Serhat Tunç ise “Yarı otomatik şanzımanlı 32x32 vites seçeneği olan yeni modelimiz yerli üretim bir traktör olmasıyla da dikkat çekiyor” dedi.



Elektro Hidrolik Powershuttle sistemine sahip Case IH Farmall 110A’nın Avrupa standartlarında ve yakıt cimrisi bir model olduğunu vurgulayan Serhat Tunç, “55’den 110 hp’ye (beygire) kadar farklı modellerde traktör çeşitlerini çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

“Alacağınız traktörü, ekipmanları ile birlikte denemeden karar vermeyin” diyen Tunç, “Yeni traktör modellerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak, test etmek isteyen herkesi; satış, servis ve yedek parça hizmetlerini tek çatı altında sunduğumuz Traktörcüler Sitesi D Blok numara 66/67’de faaliyet gösteren showroomumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.