‘Yeni yıla umutla bakıyoruz’

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Çorum İl Başkanı Engin Erenler, pandemi ve ekonomik zorluklarla geçen bir yılın daha geride kaldığını, her Türk vatandaşı gibi gelecek yıla umutla baktıklarını söyledi.

Ülkenin yıllardır yavaş yavaş bir batağa doğru çekildiğini, bunun sonuçlarının da 2021 yılında iyice görüldüğünü ifade eden İl Başkanı Erenler, iktidar eliyle satışa sunulan fabrikaların değerinin bu zor günlerde herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Erenler, “İşlerine geldiğinde “Faiz haram Nas var” diyenler, devlet eliyle faizi kılıfına uydururken bunu onaylayacak sözde alimlerin ise sırf yaranma adına “Devletin yaptığı faiz değil hibedir” şeklindeki fetvalarını yine 2021 yılında üzülerek gördük. Artık mızrağın çuvala sığmadığını iktidar da gördü. Bu nedenle daha önceki yıllarda “Aldatıldık, kandırıldık, yanıltıldık” gibi bahanelerin arkasına gizlenenler şimdi ise hatalarını farklı kelimelerle süsleyerek saklamaya çalışıyor. Halk artık her şeyin farkında. Seçimle birlikte Türk milleti hak ettiği yönetime kavuşacak.” diyerek tüm Çorum halkının yeni yılını kutladı. (Haber Merkezi)