Yeniçağ’dan Olçok’a çirkin benzetme

M.BURAK YALÇIN

Yeniçağ Gazetesi, 15 Temmuz’da FETÖ'nün darbe girişimine karşı koyarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oğlu ile şehit edilen Erol Olçok’u, Nazileri iktidara getiren propagandaları ve kitleleri ikna eden Joseph Goebbels’e benzetti.

Bugün Yeniçağ Gazetesi’nin resmi sitesinde ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin reklam danışmanı Erol Olçok, Twitter’da bir anda gündem oldu. Olçok’un neden TT olduğu ise bilinmiyor’ başlıklı bir haber yayılandı.

Yeniçağ, haberde hemşehrimiz Erol Olçok hakkında tepki çeken ifadelere yer verdi.

Olçokla ilgili haberde, “AKP’yi en zor zamanlarından yaptığı reklamlarla partiyi kurtaran Olçok, Nazileri iktidara getiren propagandaların ve kitleleri ikna eden Joseph Goebbels ile bağdaştırılıyordu.

Naziler, Almanların Nazi diktatörlüğünü desteklemelerini ve Nazi düşüncelerine inanmalarını istemişti. Bu hedefe ulaşmak için iletişim kanallarını sansür ve propaganda ile kontrol etmeye çalışmışlardır.

Goebbels, 1933-1945 yılları arasında Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapmış Alman politikacı ve Nazi Almanyası'nın ikinci şansölyesi. Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri ve en sadık yandaşıydı” ifadelerine yer verildi.

YUSUF AHLATCI’DAN TEPKİ

Yeniçağ’ın haberine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yusuf Ahlatcı, “Yeniçağ Gazetesinin, 15 Temmuz şehidimiz hemşehrimiz Erol Olçok hakkındaki rezil haberini kınıyoruz. Kirli ve zehirli dilinizi şehitlerimizden uzak tutun” ifadelerini kullandı.