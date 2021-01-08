Yeniden Refah ve Selamet Derneği’nden kutlama ziyareti

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcıları ve Selamet Derneği Çorum Şube Başkanı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi STK ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Özten, Mahalle İdarelerden Sorumlu il Başkan Yardımcısı Abdurrahman Gül ve Selamet Derneği Başkanı Ali Osman Tortum’un katıldığı ziyarette, Genel yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın şahsında Hakimiyet ailesinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden misafirlerimiz, Hakimiyet Gazetesi’nin kurulduğu günden bugüne kadar Çorum basınında değerli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Hakimiyet ailesinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.” dediler.