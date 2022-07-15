Yenilenen Çorum Şehitliği ziyarete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Çorum Şehitliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

Açılışa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Adem Mert, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı dua ile başlayan program konuşmalar ile devam etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 milyon liraya mal olan onarım ve çevre düzenlemeleri için İçişleri Bakanlığından 1 milyon lira destek aldıklarını söyledi.

Çorum'da hayata geçirdiği projeler arasında kendisini en çok şehitliğin onarım projesinin heyecanlandırdığını aktaran Başkan Aşgın, proje kapsamında şehitliğe mescit ve şehitler çeşmesi yapıldığını, asker anıtının kabirleri kapatmayacak şekilde yeniden konumlandırıldığını ve büyük bir Türk bayrağı diktiklerini belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İstedik ki bayrağımız şehitlerimize selam dursun. Çorum'un en yüksek bayrağı bu bayrak olsun istedik. Bayrak direğimiz 50 metre, bayrağımızın büyüklüğü 150 metrekare. Şehrimizin birçok noktasından görülüyor. Hamdolsun, şehrimizin en yüksek gönderine bayrağımızı çektik.

Şehitliğin bahçe duvarlarını Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz'u simgeleyen rölyeflerle süsledik. Rölyef aralarına da çeşitli hadisler ekleyerek özellikle genç kuşağa şehitlik bilinci aşılamayı hedefledik.

Çalışmalarımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz. Enerjimizi, bakış açımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, 'one minute' deyişi, vakarlı yürüyüşü, uluslararası siyasetteki başarısı, şanlı yürüyüşünden alıyoruz. Allah ondan razı olsun.”

Çorum Belediyesi’nin güzel bir çalışmaya imza attığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bundan sonra inşallah hem 19 Eylül Gaziler Günü'nü hem de 18 Mart Şehitler Günü'nü bu nezih mekanda, şehitlerimizin huzurunda idrak edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret ederek karanfil bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 14:37