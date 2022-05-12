Yeniyol Muhtarlığı yeni yerine taşındı

M.BURAK YALÇIN
Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı Çorum Belediyesi tarafından yapılacak olan semt parkının içine taşındı.
Muhtarlık binası dün Çorum Belediyesi personelleri tarafından taşınarak Gazipaşa İlkokulu yanındaki arada yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, muhtarlık binasının bulunduğu alana park yapılacağını hatırlatarak, mahalleli adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, yardımcılarına ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne teşekkür etti.
Taşınma esnasında Yeniyol Mahallesi sakinlerinden Hülya Sol da belediye personeline çay ve kek ikramında bulundu.