YEPAŞ’tan küçük esnafa indirim müjdesi

Elektrik tarifelerine yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere yapılan fiyat artışlarının ardından YEPAŞ, ticarethane sahiplerine indirimli elektrik müjdesi verdi.

YEPAŞ tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

“EPDK tarafından 2022 yılı için serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlendi. Güncel fiyatlara göre aylık 251 kWh ve üzeri fatura ödeyen tüketiciler serbest tüketici hakkını kazanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda serbest tüketici hakkını kazanan ticarethane müşterilerimize yönelik olarak indirimli elektrik satışlarımız başlamıştır. Düşük tüketimli ticarethane müşterilerini kapsayan ve çoğunlukla küçük esnaf olarak adlandırılan tüketici kitlesine hitap eden bu tarife de müşterilerimize, EPDK tarafından açıklanan güncel elektrik tarifelerinin altında kalan fiyatlarla elektrik satışı yapılmaktadır.

Bu kampanya ile YEPAŞ, ulusal tarifelerin üzerinden belirli bir indirim yaparak serbest tüketicilere daha düşük fiyatlarla enerji kullanma imkânı sağlamakta olup, Kampanyaya katılan müşteriler bu şekilde aynı miktarda enerji kullanarak daha az fatura öderler.”

YILDA BİR FATURANIZ YEPAŞ’TAN

Yıllık elektrik tüketimi 1100 kWh olan yani ayda yaklaşık 251 TL elektrik faturası ödeyen ticarethane müşterilerinin serbest tüketici hakkını kazandığını ve bu gruptaki müşterilere indirimli fiyatlar üzerinden Serbest Tüketici Sözleşmesi imzalanmaya başlandığı belirtilerek, ticarethane tarifesinde son bir yıl içerisinde büyük oranda artış olduğu yeni dönem içinde yeni fiyat artışlarının söz konusu olabileceğini, bu amaçla serbest tüketici hakkını kazanan ticarethane müşterilerini,? olabilecek tarife artışlarından etkilenmeyecek şekilde sabit fiyatlı bir tarife ile korumaya çalıştıklarını, ?indirimli elektrik fırsatını yakalayan müşterilerin belirsiz süreli olarak sabit fiyattan elektrik alarak gelebilecek zamlardan etkilenmeyeceklerini, ayrıca? gelebilecek fiyat artışlarına bağlı olarak yıllık 1? ila 1,5 fatura tutarında tasarruf edileceği kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerin öncelikle 444 55 23 numaralı YEPAŞ çağrı merkezi ve 0 362 311 58 00 numaralı satış birimleri üzerinden aranarak kısa bilgilendirmelerde bulunulduğu, indirimli elektrik sözleşmesi için onay verenlerin ise kendilerine gelecek kısa mesaj ile sözleşme imzaladıkları ve indirimli elektrik kullanmaya başlayabilecekleri ifade edildi. (Haber Merkezi)