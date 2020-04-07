'Yerel esnafa sahip çıkalım'

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, koronavirüs tedbirleri sürecinde işyerini kapatan esnaf ve gündelikçi çalışan, geliri olmayan insanlara destek olunması gerektiğini vurguladı.

Kendisi de bir esnaf olan ve işyerini kapatmak durumunda kalan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, esnafın, işçinin ve gündelik olarak çalışan vatandaşların sorunlarını dile getirerek, acilen çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı. Sorunları bizzat yaşadığını ve esnafın, halkın sorunlarını dinlediğini bildiren Tahtasız, ekonomik hareketsizliğin daha büyük sorunlara yol açmadan bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin gerek koronavirüs salgını, gerekse üretimin, istihdamın, ekonomik hareketliliğin durma noktasına gelmesi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Tahtasız, bu dönemin devletin göstereceği babalık ve milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, alınan tedbir kararlarının sıkı bir şekilde uygulanmasıyla atlatılabileceğini kaydetti.

Tahtasız, koronavirüs tedbirleri nedeniyle işyerini kapatan, işten çıkartılan, işine ara veren ve evine kapanmak zorunda kalan tüm esnaf, üretici, emekçi ve hiç geliri olmayan gündelikçi, yevmiye usulü çalışan kesime sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’yi ziyaret ederek yaşadıkları sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı. Ziyaretlere Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Veli Uysal da katıldı.

AYLIK 2.000 TL KARŞILIKSIZ MADDİ DESTEK VERİLMELİDİR

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Koronavirüs sürecinde işyerini kapatmak zorunda kalan esnafımız somut adımlar atılmasını bekliyor. Berber, lokanta, kantin, servis minibüsçüleri, kuaför, güzellik salonu, kıraathane, düğün salonları,kafeteryalar başta olmak üzere birçok sektörde işyeri kapanan, başka bir geliri olmayan esnafa, gündelik çalışarak evine ekmek götüren işçilere hayatını devam ettirebilmesi için işyeri kapalı olduğu ve çalışamadığı zaman zarfında aylık 2.000 TL karşılıksız maddi destek verilmelidir” dedi.

Devletin işyeri kapanan ve zorda olan tüm esnafın sosyal güvenlik primlerini karşılıksız olarak, işyerleri açılana kadar ödemesini talep eden Tahtasız, devletin bu sıkıntılı süreçte esnaf ve sanatkara gereken her türlü desteği vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Tahtasız, açıklamasının devamında şunları söyledi:

KİRADA ESNEKLİK, KOLAYLIK SAĞLANMALI, KREDİLER ÇEŞİTLENDİRİLMELİDİR

“Belediye, özel idare ve vakıflara ait olan işyerlerinden koronavirüs süreci boyunca kira alınmamalı. Ayrıca özel mülkte kiracı olan esnafımıza da devlet desteği sağlanmalıdır.

Halkbankası ve Esnaf Kefalet tarafından verilen kredi 25.000 TL olarak tek düzey olmamalı. Tek başına çalışan esnafımızla yanında 10 kişi çalıştıran işyeri aynı kategoriye konmamalı, krediler çeşitlendirilmelidir. 10.000 TL ile 100.000 TL arasında 1 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi imkanı sağlanmalıdır. Borçlu olan esnafımızı faizle yeniden borç yükü altına sokmak zorda olan esnafı sahada zora sokacaktır. Kredi sadece Halkbank ve Esnaf Kefalet kanalıyla değil KOSGEB kredisinde olduğu gibi tüm bankalar tarafından verilmelidir.

Örneğin Dodurga ilçemizde Esnaf Kefalet kapalı olduğu için esnafımız kredi alamıyor.

KAPSAMLI BİR SİCİL AFFI GETİRİLMELİ

Esnafımız 2019 verilerini, aylık yaptığı işleri göz önüne alarak 2020 yılında yapacağı işlerle alakalı plan ve projeler geliştirdi, yeni yatırımlar yaptı, çek ve senetle borç yükü altına girdi, kredi kullandı. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan

koronavirüs nedeniyle esnafımızın işleri bozuldu. Esnafımızın çek, senet, kredi kartı ve kredi borçları faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Kapsamlı bir sicil affı getirilmelidir.

YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR

Bugün itibariyle belediyeler ya da diğer kurum veya kuruluşlar tarafından yardım yapılan kişi ve aileler, çoğunlukla eskiden beri kayıtlarda var olan, bir kısmı yaşlılık maaşı, bir kısmı dul-yetim maaşı, bir kısmı emekli maaşı, bir kısmı Sosyal Yardımlaşma Vakıflarından düzenli ve sürekli olarak yardım alan kişi ya da ailelerdir.

Yardımların gerekliliği ve önemi kadar gerçek mağdurlara ulaşması da önemlidir.

İşyeri kapanan esnafımıza ve işyeri kapandığı için işinden olan tüm çalışanlara karşılıksız en az 2000 TL ödenmelidir.

Elektrik, doğalgaz, su sayaçları okunsun ancak ödemesi en az 6 ay sonraya bırakılmalıdır.

Okullar kapanmasıyla kantinci ve servisçilerimizle yapılan sözleşmelere uyulmalı ve hak kayıpları telafi edilmelidir.

YEREL ESNAFIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Çorum halkından ricamız; düğünümüzde, cenazemizde, iyi günde, kötü günde yanımızda olan küçük esnafımıza, mahalle bakkalımıza, manavımıza sahip çıkmalı, alışveriş önceliğini yerel esnaftan yana kullanarak destek olmalıdır.

Ulusal firmalara açılış kapanış saat sınırlaması getirilerek mahalle bakkalları korunmalıdır.

Temizlik ürünlerinde KDV %1 olmalıdır.

Gece-gündüz, yaz-kış her şartta çalışmak zorunda olan nakliyeci, şoför esnafımızın aldığı akaryakıttan ÖTV alınmamalıdır.”

Pazarcı esnafımızın pazar sayısı üçe düştü. Esnafımızın azalan işleri iyice azaldı. Belediyemiz esnafımızdan yer parası alıyor ise bu süreçte almamalıdır.”

HALK SOKAĞA ÇIKAMADIĞI İÇİN DÜKKANINI AÇAN ESNAF DA İŞ YAPAMIYOR

Lokanta, restaurant, pastane, kafe, düğün salonu, kahvehane, çay ocağı, berber-kuaför, güzellik salonu, spor salonu, lokal, eğlence yerleri gibi birçok sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin alınan kararlar çerçevesinde kapandığını, okulların ve eğitim kurumlarının kapanması nedeniyle de kırtasiye, servis şoförleri, kantin gibi esnafın boşa çıktığını bildiren Tahtasız, “halk sokağa çıkamadığı için dükkanını açan esnaf da iş yapamaz hale geldi. Sokaklar, caddeler boş, dükkanlar kapalı. Halkımız tedbir amaçlı tabi ki evde kalacak ancak bu durum işyerini açmak zorunda kalan esnafı da etkiliyor. Adı geçen tüm sektörlerle birlikte yan sektörler de bu durumdan etkilendi. Bu işyerlerinde çalışan işçiler perişan duruma düştü. Bu durum ancak ve ancak devletin sıcak elini göstermesi ve gereken ekonomik tedbirleri almasıyla çözülebilir” dedi.

Türkiye genelinde 144 bin 690, Çorum’da ise 1797 işyerinin zorunlu olarak kapatıldığını bildiren Tahtasız, bu işyerlerinin ve çalışanlarının içinde bulundukları duruma acilen çözüm üretilmesini istedi.

İşsizlik sigorta fonunda bulunan 131 milyar liralık kaynağın kullanmasını, acil olmayan tüm ihalelerin ertelenmesini talep eden Tahtasız, koronavirüsten kaynaklanan ekonomik tıkanıklığın aşılması ve toplumun tüm kesimlerinin rahatlatılması için çare aranmasını önerdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın oda başkanlarından edindiği bilgiye göre; Çorum’da toplam 1797 işyeri koronavirüs nedeniyle kapandı.

Çorum’da 446 kahvehane-kıraathane, 239 çay ocağı, 398 berber, 198 kuaför, 50 güzellik salonu, 33 ağda salonu, 52 pastane, 170 lokanta, 57 internet cafe, 50 çiğ köfteci, 55 kafeterya, 45 pideci ve 4 hamam olmak üzere 1797 işyeri kapalı durumda.