‘Yerli üretime daha çok destek verilmeli’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 21 ile verilecek olan %75’lik tohum hibe desteğinin Çorum çiftçisine de verilmesini istedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ve yönetimini ziyaret etti.

Muhtarların ve köylünün sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Tahtasız, CHP’nin koronavirüs sürecince yaptığı çalışmalar, muhtarlara ve üretici kesime yönelik projeleri hakkında paylaşımda bulundu.

“TARIM VE HAYVANCILIKTA BİZ BİZE YETERİZ”

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de hızla yayılan koronavirüsün yerli üretimin önemini bir kez daha hatırlattığını, kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha yaşayarak öğrendiğimizi anlatan Tahtasız, “Tarım ve hayvancılıkta ithalatın önüne geçilmelidir. İthalata verilecek parayı yerel üretime aktarırsak köylünün, çiftçinin ayakta kalmasını sağlamış oluruz. “Biz bize yeteriz” ilkesini tarım ve hayvancılık alanında da uygulamak durumundayız” dedi.

Tahtasız, çiftçinin mazotundan ÖTV alınmamasını, tarımsal ekim döneminden önce taban fiyatların açıklanmasını, üretim planlaması yapılmasını, toprağın korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, sulanabilir arazilerin artırılmasını ve sulu tarıma geçilmesi için gerekli yatırımların yapılmasını talep ederek, çiftçinin, üreticinin her yönüyle desteklenmesi ve sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

“YERLİ TOHUMA GEÇİŞ YAPILMALI”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, devletin çiftçilik yapmayan, tarla ekip biçmeyenlere tarım desteği vermemesini, desteklerin gerçek üreticilere, tarlayı işleyen köylüye verilmesini önerdi.

Tahtasız, Türkiye’nin bir an önce ithal tohumdan vazgeçerek yerli tohuma geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ZİRAİ İLAÇLAR KONTROL ALTINA ALINMALI”

ÇKS imzalatma işinin de muhtarlıklar ve azalarından alınarak Tarım İl Müdürlüğünce yaptırılması gerektiğini savunan Tahtasız, zirai ilaçların kontrol altında olmasını, seracılıkta ilaçlama denetimi yapılmasını istedi. Bazı soğan üreticilerinin stok yapmak için soğan sökümünden önce ilaçlama yaparak soğanı kısırlaştırmak suretiyle çillenmesini engelledikleri yönünde duyum aldıklarını ileten Tahtasız, bu durumun sağlık açısından sakıncalı olduğunu, hem üreticiye, hem de tüketiciye zarar vermeyecek bir planlama yoluna gidilmesi gerektiğini kaydetti.

“TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ AKSATILMADAN SÜRDÜRÜLMELİ”

Tarım işçileri için; gerek koronavirüs sürecinde kırsal alanda çalışmalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri, gerekse sosyal güvencelerinin temini konusunda önlem alınmasını isteyen Tahtasız, bu süreçte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için köylüye ve üretici kesime yardımcı olunmasını talep etti. Tahtasız, “Ziraat Bankası’ndaki tarımsal krediler 1 yıl faizsiz ertelenmeli. Her yıl alınan expertiz ücretleri 5 yılda bir alınmalı” şeklinde konuştu.

“ÇORUM ÇİFTÇİSİ DE DESTEĞİ HAK EDİYOR”

Tahtasız ayrıca 21 ile verilecek olan %75’lik tohum hibe desteğinin Çorum çiftçisine de verilmesi gerektiğini çünkü desteklenecek ürünlerin tamamının Çorum topraklarında çok rahat bir şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara, köylüye yakın ilgisinden dolayı Mehmet Tahtasız ve Ulaş Tokgöz’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2020, 18:39