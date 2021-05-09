Yetersiz yağış çiftçileri endişelendiriyor

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, bölgede nisan ayında ilk kez sulama yöntemiyle ekili alanların sulandığını vurguladı.

Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'un Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olduğunu, ancak kuraklık nedeniyle bu yıl yeteri kadar ürün alınamayacağı endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Susuzluk nedeniyle ürünlerin yeterince büyüyemediğini, çiftçinin de ekili alanlarını gübreleyemediğini bildiren Sayan, "Bu yıl yağışlar yeterli değil. Yer altı sularımız çekiliyor. Ekilen ürünlerimiz sulama yetersizliğinden istenilen seviyede büyümedi. Bu şekilde kurak gider ve yağış olmazsa yeraltı sularımızın yeterli olmayacağı görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuraklığın rekoltenin yanı sıra kalite kaybına da neden olacağının altını çizen Sayan, şunları kaydetti:

"Çiftçi, başta pancar, buğday, arpa ve yoncayı sulamak zorunda. Aksi halde verim alması mümkün değil. Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren çiftçi kuraklıkla beraber daha da zor günler yaşıyor. Yağışların az olması nedeniyle çiftçiler sıkıntıda. Nisan ayında ilk kez sulama yöntemiyle ekili alanlarımızı suladık. Bu da elektrik ve mazot kullanımından dolayı maliyetlere yansıyor. Çiftçimize sabırlar diliyorum. İnşallah beklediğimiz yağışlar gelir de çiftçimizin yüzü güler. Hepimizin dileği ve dualarımız yağmurun yağması için. Çiftçilerimizin kuraklık nedeniyle oluşacak zararlarını asgariye indirmek için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ziraat Odası olarak çiftçimizin yanındayız."

(AA)

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 19:05