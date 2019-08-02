‘Yetimleri ve muhtaçları unutmayın’

RECEP MEBET - GİZEM YENİLMEZEL

Türkiye Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık kıyafet kampanyası başlattı.

Arefe gününe kadar devam edecek kampanya hakkında açıklama yapan Kızılay Giyim Evi Sorumlusu ve Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, “Hayırseverlerin desteği ile muhtaç ailelerin çocuklarını sevindireceğiz”dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm Çorumlu hayırseverleri kampanyalarına destek vermeye davet eden Fatma Paşaoğlu, ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin Eski Emniyet Müdürlüğü arkası, Hıdırlık Caddesi üzeri, Aşevi yanında faaliyet gösteren Kızılay Giyim Evi’ne başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden her Cuma günü Kızılay’a sebze yardımı yapıldığını hatırlatan Paşaoğlu, Çorumlu bir firmanın da tüm ihtiyaç sahiplerine lavaş ekmeği dağıttığını kaydetti.



‘KURBAN VEKALETİ DE ALIYORUZ’

Türk Kızılayı 2019 kurban vekalet bedelinin yurt içi 850 TL, yurtdışı ise 725 TL olduğunu hatırlatan Paşaoğlu, “Türkiye ve dünyanın dört bir yanına bayram sevincini taşımak isteyen hayırseverlerimiz Saat Kulesi’ndeki kurban bağış standımıza gelerek Kızılay’a kurban vekaleti verebilirler” şeklinde konuştu.

Yüksek teknolojiyle konservelere dönüştürülen kurban etlerinin yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Paşaoğlu, “Kurban bereketi yıl boyu sürsün sloganıyla düzenlenen kampanyaya tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Paşaoğlu, “Bayramın ardından ise ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunmayı planlıyoruz. Yardım faaliyetlerimize katkıda bulunmak isteyen tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Kızılay Derneği Çorum Giyim Evi’ne bağışta bulunmak isteyenlerin, 0533 423 59 08 numaralı iletişim hattından detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi.