Yıkılan apartmanın yerine çocuk parkı yapılmalı

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanında 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine ve Hüseyin Bilgin Yücel çifti, alanın çocuk parkı olması için belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Yücel çifti, 2014 yılında tayin oldukları İzmir Adliyesinde katip olarak görev yapmaya başladı.

İş yerlerine yakın bir yerde ev arayışına giren çift, Rıza Bey Apartmanından bir daire satın alarak yerleşti.

Çift, yanlarındaki anneleri Arife Yücel (61), çocukları 9 yaşındaki Feda ve 2 yaşındaki Diren Yücel ile diğer oğlunun çocukları 6 yaşındaki Vera ve 5 yaşındaki Lena Yücel ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Depreme Rıza Bey Apartmanındaki evlerinde yakalanan babaanne ve 4 torununun cenazeleri enkazdan 4 gün sonra çıkarıldı.

Çocuklarını ve yakınlarını memleketleri Çorum'da son yolculuğuna uğurlayan çift, Karşıyaka'daki Adalet Bakanlığına ait lojmana taşındı.

Yücel çifti, enkazdan bulabildikleri çocuklarına ait oyuncak ve fotoğraflardan yeni evlerinde bir anı köşesi oluşturdu.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanının bulunduğu alana oyun parkı yapılması için sosyal medyada paylaşımda bulunan aile, bu isteklerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesine resmi başvuruyla iletti.

Emine Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada depremin olduğu günden bu yana eşiyle birlikte tarif edilmez bir acı yaşadıklarını, hala çocuklarını ve yakınlarını depremde kaybettiklerine inanamadıklarını söyledi.

Depremden en çok can kaybının 44 kişiyle Rıza Bey Apartmanında yaşandığına işaret eden Yücel, "Acı olanı ise burada hayatını kaybedenlerin çoğu daha çocuktu. Bu alanın simge haline gelmesi ve bu bölgede depremin olduğunu kimseye unutturmamak için buranın çocuk parkı olmasını istiyorum. İnsanlar o park alanını görürse ona göre ev satın alırlar, müteahhitler ona göre düzgün ev yaparlar. Ülkemizde her gün deprem yaşanıyor. Belki bu sayede başka canlar enkaz altında kalmaz." diye konuştu.

Yücel, hem oturdukları apartmanda çocuklarını kaybeden annelerin hem de deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden birçok kişinin kendisine ulaşarak bu önerisine destek verdiklerini anlattı.

"Çocuklarım oynuyormuş gibi hissedeceğim"

Depremin olduğu günden bu yana çocuklarını ve yakınlarını kaybettiği alana gidemediğini vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Orada yeniden bina yapılması ve yaşam kurulması vicdanımıza dokunur. Bu kadar kişinin öldüğü yere apartman yapılacak, anneler çocuklarıyla mutlu ve huzurlu oturabilecekler mi? Orası bir mezarlık alanı gibi. Biz alanın çocuk parkı haline dönüştürülmesi için başvuruları yaptık. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan destek istiyoruz. Bir annenin acısı hiçbir zaman dinmez ama orası çocuk parkı olursa ben orada oynayan çocukları gördüğüm zaman aynı kendi çocuklarım orada oynuyormuş gibi hissedeceğim. Orada oynayan çocukların büyüdüklerini gördükçe heyecanlanacağız."

Yücel, apartmanın bulunduğu alanın çocuk parkı yapılması için eşiyle birlikte tüm yasal haklarını bakanlığa ya da belediyelere devretmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Hüseyin Bilgin Yücel de Rıza Bey Apartmanının müteahhidi ve fenni mesulünden şikayetçi olacağını belirterek, burada yaşamını yitirenlerin anısına saygı olarak yapılacak parkın bir deprem farkındalığını oluşturacağına inandığını dile getirdi.(AA)