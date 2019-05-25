Yıldırım Beyazıt İHO’da geleneksel iftar buluşması

RECEP MEBET

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Önceki akşam okul binasında gerçekleşen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, Okul Müdürü Yakup Duran, Okul Aile Birliği Başkanı Fatih Yücel, bazı akademisyenler ve din görevlileri, idareci ve öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenci velilerinin de büyük ilgi gösterdiği program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Ramazan Ayı dolayısıyla düzenlenen programda ayrıca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı programı kapsamında ‘Okuyalım, Bilgilenelim, Yarışalım, Örnek Olalım’ sloganıyla organize edilen ‘Kaybedeni Olmayan Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenci velilerine de başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Öğrenci velilerini tebrik eden Vali Çiftçi, organizasyonda emeği geçen idareci ve öğretmenler ile programa katılanlara teşekkür etti. Düzenlenen program, yapılan dua ile sona erdi.