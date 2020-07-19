Yıldırım, Veteriner Hekimler Odası başkanlığına aday

FATİH AKBAŞ

Veteriner Hekim Haydar Yıldırım, Çorum Veteriner Hekimler Odası’nın Eylül ayında yapılacak olan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ülkemizde hayvan sağlığını korumada, teşhis, tedavi ve hayvanlar arasında salgın hastalıkların kontrol altına alınmasında ve en önemlisi de hayvandan insana geçen tıbbi terminolojide “zoonoz” diye adlandırılan hastalıklarla mücadelede, hayvan ırklarının iyileştirilmesi ve hayvansal ürünlerin artırılması noktasında insan sağlığına uygun çalışmalar yapan bir meslek grubu olduklarını belirten, Veteriner Hekim Haydar Yıldırım, “Gelişen dünyada sektöründe etkin olan, entelektüel birikiminin ağırlığını hissettiren bir meslek grubu oluşturmak, ülkemiz hayvancılık sektöründe var olan katma değerini daha da artırma noktasında katkı sunmak için aday olduğumu belirtmek isterim. Mesleki sorunlarını çözmede maharetli, iç çekişmelere takılıp enerjisini heba etmeyen, misyonunu tanzim ve tespit etmiş, bu misyonunu taşıyacak vizyonunun ideal ve heyecanı taşıyan bir mesleki birliktelik oluşturmak şiarımız olacaktır” dedi.

Halk sağlığında önemli bir zoonoz hastalık olan kuduz karantinasını yapan, canlı aşılarla brucella ile mücadele eden, kuş gribinde pozitifliği bizzat belirleyip kanatlı itlafını gerçekleştiren, şarbonla karşı karşıya olan veteriner hekimlik mesleğinin fedakar hizmetleri tarih sayfalarında önemli yer aldığını ifade eden Haydar Yıldırım; “Bu saymış olduğum zoonoz hastalıklar yanında tabiri caizse kuş uçmaz kervan geçmez coğrafyalarda, her türlü kötü iklim şartlarında hem de gece gündüz demeden fedakâr ve cefakâr bir şekilde çalışarak mücadele ettiğimizin bilinmesini isterim.

Yasal olarak tanımlanmasa da; mesleğimizin Türkiyemiz için hayvan ve insan sağlığı için olan öneminin bilincinde olarak görevlerimizi yapmaktayız. Bu denli önemli hizmetleri fedakarca yürüten fakat reklamı olmayan bir meslek grubu olduğumuzun bilinci ile “hekimliğini arayan meslek veteriner hekimlik” demekteyiz. Oluşturacağımız yönetim heyetine değerli veteriner hekim meslektaşlarımız teveccüh gösterip göreve getirdiğinde bu heyecan ve idealle sorunlarını yerelde çözmüş genele ışık tutan, umut veren bir anlayışla hizmet vereceğimizden hiç kuşkumuz yoktur” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2020, 17:46