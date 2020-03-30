Yılmaz'dan tedbir önerileri

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında, korona virüsüne karşı verilecek mücadele için bazı tedbir önerileri sıraladı.

İnsanların geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yılmaz. açıklamasında şunları ifde etti; "Değerli Çorumlu hemşehrilerimiz, burada yazdığımız hiçbir cümle siyasi rant için yazılmamıştır. İfade ettiğimiz her madde CHP Belediye Meclis Grubu olarak toplumsal gerçekleri dile getirme ve vatandaşımızın yaşadığı, yaşayacağı sıkıntıları en az hasarla atlatması adına tamamen gerçekçi öneriler ve çözümler ortaya koyma amaçlıdır.

Vatandaş olarak Çorum Belediyesi gibi güçlü bir kurumdan halk olarak bazı beklentilerimiz vardır. Esnafımızın, asgari ücretle çalışan hemşehrilerimizin, günlük yevmiye ile çalışan kardeşlerimizin, işsiz kalan insanlarımızın daha fazlasına ihtiyacı var. Göstermelik hareketler toplumsal sıkıntıya çözüm değildir. Bugün reklam yada siyaset yapma günü değildir. Toplumdan CHP meclis grubu dahil siyasilere çok fazla şikayet geliyor. İnsanlar evlerinde kalıyor fakat geçim sıkıntısı had safhada.

Öncelikli olarak acilen Suriyeliler için oluşturulan yardım kampanyaları gibi bir organizasyon kendi vatandaşımız için düzenlenmeli. Bu kampanya ve vatandaşa yapılacak yardımların belirlenmesi için tüm kurumların yöneticileri, siyasi parti temsilcilerinin yer alacağı dayanışma platformu oluşturulmalıdır. Pandemi süreci atlatılana kadar bu platform görevini yapmalıdır.

Belediye Meclisince ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesi için alınan kararın kapsamı genişletilmelidir. Bu kapsam içerisine alt gelir grubu, günlük yevmiye ile çalışanlar, küçük esnaf ve asgari ücretle bir yerde çalışıp bu süreçte işsiz kalan hemşehrilerimizde dahil edilmelidir.

Tüm esnafımızın İlan Reklam Vergileri 2020 yılı sonuna kadar alınmamalıdır. Alt gelir grubu vatandaşlatımıza, günlük yevmiyeli çalışan kardeşlerimize, esnafımıza ve asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza bu süreç atlatılana kadar faturalandırma yapılmamalıdır. Belediye Meclisi olarak haziran ayında suya yapılacak zam iptal edilmeli ve 2021 yılına kadar zam yapılmamalıdır.

Pandemi sıkıntısı atlatılana kadar asgari ücretli, günlük yevmiye ile çalışan ve esnaf hemşehrilerimizin ailelerine düzenli olarak gıda yardımı yapılmalıdır. Belediye tarafından aciliyet arzetmeyen İhaleler iptal edilmelidir. Bu sıkıntılı zamanda bazı şeyleri dile getiremiyoruz. Şuan devletin tüm imkanları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönlendirilmelidir. Zor durumda olanlara yardım platformu vasıtasıyla nakdi yardım yapılmalıdır. Belediye hayati öneme sahip olmayan tüm etkinlik ve faaliyetleri için kullanacağı bütçeyi vatandaşımız için yapılacak sosyal yardımlara aktarmalıdır.

İnsanlar iş ve aş kaygısı yaşarken ısrarla torpilli işe alım süreçleri durdurulmalı. Tüm tepkimize rağmen şaibeli 5 kişinin işe başlatılması ahlaki değildir. İşe alımlarda da oluşturulacak komisyon oy birliği ile karar vermelidir. İhtiyaç sahipleri arasından noter huzurunda kura çekimi ile personel alımı yapılmalıdır. Altgelir grubunda üç aylık gıda alan vatandaşlarımızın yardımları aylığa çevrilmelidir. Şehrin çeşitli noktalarında maske dağıtımı yapılabilecek ve dezenfektan maddesi yer alan noktalar oluşturulmalı.

Şehrimizin ana arterlerine giriş noktalarına, halk pazarlarına,şehir merkezine dezenfekte tünelleri oluşturulmalıdır. Acilen korona virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarına özel olarak hizmet eden bir otel, apart kiralanarak çalışanların hizmete sunulmalıdır. Hastanede hastası olan ve kalacak yer sıkıntısı olanlar içinde bir otel, apart kiralanarak hizmete sunulmalıdır.Sağlık çalılanları ve hasta yakınları için hastane önünde günün belli saatlerinde sık aralıklarla sıcak çorba ikramı yapan mobil hizmet ikram araçları hizmete sunulmalıdır.

Eski hastane binası acilen salgın hastalık vakaları için hizmete hazır hale getirilmelidir. Hem vatandaşımıza hemde esnafımıza destek olma amaçlı sebze-meyve hali girişinde alınan ücretler ve pazar esnafından alınan ücretler pandemi süreci atlatılana kadar alınmayarak esnafın bunu indirim olarak vatandaşa yansıtması sağlanmalıdır. İhtiyaç sahibi ailelere, esnaf ailelerine, gündelik yevmiye ile çalışan kardeşlerimizin ailelerine Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ücretsiz ekmek dağıtımı yapmalıdır. Eğitim öğretim sürecinin durdurulması nedeni ile mağdur olan servisçi hemeşehrilerimiziden alınan ücret ve vergiler bu süreç atlatılana kadar alınmamalıdır.

Sayın yetkililer unutmayalım sağlıkta kar amacı, rant hesabı yapılmaz. Esas beka meselesi budur. Tüm vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağız. Şayet bugün bu yardımları yapmazsak pandemiden sonra oluşacak ekonomik ve toplumsal sıkıntılar daha büyük felaketlere sebep olacaktır. Türk vatandaşı sahipsiz değildir. Şeyh Edebali'nin nasihatine uymalıyız. İnsanı yaşatalım ki devlet yaşasın. Peygamberimizin bizlere altın gibi "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." nasihatini unutmayalım ki toplumsal krize dönüşmeden bu süreci atlatalım."