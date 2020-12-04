Yılmaz hocayı kaybettik

HALİL ÖZTÜRK

Çorum'da Tekvando ve Judo branşlarında yaptığı çalışmalar ile tüm spor camiasının sevgisini kazanan Yılmaz Gül hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden emekli olan ve Samsun'a yerleşen Yılmaz Gül ,uzun süredir yoğun bakımdaki mücadeleyi kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Spor camiasının gülen yüzü ve çok sevilen ismi Gül, yarın Samsun'da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, 19:57