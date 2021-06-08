Yine meclis yine gerginlik!

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin dün yapılan Haziran ayı toplantısında gergin anlar yaşandı. Mecliste gündem dışı konuşan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, bazı meclis toplantılarına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katılmamasını eleştirdi.

Konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden inen ve eleştirilerine burada devam eden Tuncay Yılmaz, “Burada sorduğumuz her soruya Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat cevap veriyor. Çorum’da şöyle bir algı var. Çıkalım bir anket yaptıralım. Her soruya İsmail Bey cevap veriyor. Belediyeyi yöneten İsmail Yağbat diyorlar. Gölge başkanlık yapıyor diyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Gölge başkan’ iddiasına tepki gösteren İsmail Yağbat ise bu ifadenin ayıp ve hakaret olduğunu dile getirerek, “Gölge başkan ifadesini reddediyorum. Kendi düşüncelerini ifade ediyor. Meclis bünyesinde muhalefet yapmaktan çok polemik yaratmaya yönelik bir davranıştır. Bu ifadeyi lütfen geri alın” dedi.

Tuncay Yılmaz ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin sözlerini geri almayacağını ve sokakta söyleneni dile getirdiklerini belirtti.

Bunun üzerine AK Parti grubundan “Sokakta da CHP’ye PKK’lı diyorlar” şeklinde eleştiri gelmesi üzerine ortam bir anda gerildi. Bazı AK Partili ve CHP’li Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürürken yaşanan sert tartışma araya giren diğer meclis üyeleri tarafından sakinleştirildi.

Tartışmaların ardından söz alan CHP’li Meclis Üyesi Nazik Bulut, mecliste defalarda PKK konusunun açıldığını belirterek, “Habur’da mahkemeler kurarak PKK’yı içeri alan bizler değildik. Osman Öcalan’ı televizyona çıkartan bizler değildik. Mecliste bu konunun bir daha açılmasını istemiyoruz. Herkes sınırlarını iyi bilsin. Bir daha bu konuyla muhatap olmak istemiyoruz” dedi.

AK Partili Meclis üyesi Bilal Selman Özünel ise yaptığı konuşmada Nazik Bulut’un sözlerine tepki göstererek, “Konun buralara kadar gelmemesini gönül isterdi. Fakat Nazik Hanımın kürsüye çıkıp da konuyu kapatmak adına söylediği cümleler asla kabul ve tasdik edilemeyecek cümlelerdir. Yüce milletimiz kimlerin kimlerle olduğunu kimlerin PKK’lıların cenazelerine katıldığını kimlerin kimlerle gezdiğini çok iyi biliyor. Yüce Türk milleti büyük feraset sahibi bir millettir. Bu ferasetini kullanarak kimlerin kimlerle beraber olduğunu çok iyi görüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

CHP’li Meclis üyeleri de “Sokakta da CHP’ye PKK’lı diyorlar” sözünün geri alınmasını istediler. Sert tartışmalarının ardından ortamın sakinleşmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 20:02