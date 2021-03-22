Yolda bulduğu 7 bin lirayı sahibine teslim etti

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görev yapan Mesut Ormancı yolda bulduğu 7 bin 185 lirayı sahibine teslim etti.

Çorum Belediyesi’nde görev yapan Mesut Ormancı Karakeçili Cami yanındaki otoparkta deste halinde para buldu. Ormancı, bulduğu parayı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti.

Belediye görevlisinin parayı teslim ettikten hemen sonra paranın sahibi ortaya çıktı.

Bankadan para çektikten sonra çarşıdaki işlerini görmek için aracını otoparka bırakan Rumi Can Düzgünçınar, bir süre sonra parasının olmadığını fark edince Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu.

Zabıta ekipleri paranın Rumi Can’a ait olduğunu belirledi. Parayı bulan Mesut Ormancı ve paranın sahibi Rumi Can Düzgünçınar, Zabıta Müdürü Burhan Şahin’in odasında bir araya gelerek helalleşti.

Parayı bulduğu için belediye görevlisi Mesut Ormancı’ya çok teşekkür eden Düzgünçınar; “Bankadan paramı çektikten çarşıdaki işlerimi halletmek için aracımı Karakeçili’deki otoparka çektim. Sonra çarşıya indim. Alışveriş yapacakken cebimdeki paranın eksik olduğunu fark ettim. Belediye ekipleri para bulundu diye anons geçince hemen Zabıta Müdürlüğü’ne geldim. Param bulununca çok mutlu oldum. Allah hep böyle iyi insanları karşımıza çıkarsın. Bu zamanda böyle insanları bulmak çok zor. Herkes böyle bir davranış yapmaz. Kendisini bu davranışından dolayı çok tebrik ediyorum ” dedi

Yolda bulduğu parayı alıp almamakla tereddüt yaşadığını belirten belediye personeli Mesut Ormancı da; “Parayı görünce alıp almamakta tereddüt yaşadım. Yanlış anlaşılırım diye korktum ama sonra bunun bir insanlık vazifesi olduğunu düşündüm ve parayı Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Kısa süre sonra da zaten paranın sahibi bulundu. Çok mutlu oldum. Umarım bir daha böyle şeyler yaşamaz.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 15:26