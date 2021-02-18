Yolda kalan aracı ayaklarıyla ittiler!

Çorum'da, arızalanan otomobili, hareket halindeki başka bir otomobilin kaputuna oturarak ayaklarıyla iten iki kişi, görenleri şaşırttı.

İnönü Caddesi'ndeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arıza yapan otomobilin, başka bir aracın kaputuna oturan iki kişinin ayaklarıyla itildiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzleyenleri şaşırtan ilginç itme görüntülerinde, otomobilin, diğer aracın üzerine oturanlarca Sanayi Sitesi istikametine doğru hareket ettirilmesi yer alıyor.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 16:45