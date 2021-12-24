Yollarda bakım çalışması

Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2021 yılı yatırım ve çalışmalar açıklandı.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Asfalt yapım çalışmaları kapsamında 109,5 km 1. kat ve 6,5 km 2. kat olmak üzere toplamda 116,0 km asfalt sathi kaplama,

Parke taşı yapım çalışmaları kapsamında 19 köyde toplam 29.500,00 m2 parke taşı kaplaması,

Sanat yapıları yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 8 adet istinat duvarı, 9 adet menfez, 1 adet beton kanal yapımı, 1 adet köprü onarımı ve 2 adet köprü genişletme olmak üzere 21 adet sanat yapısı imalatı,

Asfalt yol bakım (yama) çalışmaları kapsamında 1.600 km yolda asfalt (yama) bakımı, idaremiz yol hizmet ağında bulunan 125 km yolda trafik işaretleme çalışması,

Köy yollarının hidrolik geçişlerinde kullanılmak üzere muhtelif çap ve boyda 2.456 m HDPE boru alımı ve köy yollarına konulması,

Köy yolları makineli bakım çalışmaları kapsamında 3.000 km yolda greyderli bakım çalışması,

İdaremiz yol hizmet ağında bulunan stabilize köy yollarında 220 km köy yolu ve 80 km köy içi yolu olmak üzere toplamda 300 km yolda malzemeli bakım çalışması,

İdaremiz yol hizmet ağında bulunan köy yolları ile orman, arazi ve yayla yollarında olmak üzere toplam 50 km yolda excavatör ve dozerle yapım, bakım ve onarım çalışması,

İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde meydana gelen 7 adet yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışması,

2020-2021 yılı kar mücadele çalışmaları kapsamında 7.800 km yolda kar mücadelesi çalışması yapılmıştır.” (Haber Merkezi)