Yöresel Ürünler Satış Noktaları hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, yöresel lezzetlerin satışının yapılacağı Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerindeki Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktaları düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Buharaevler Mahallesi’nde bulunan Mehmetçik Parkı karşısında hizmete giren Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktası’nın açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, mahallelerine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da Çorum’da bir istişare kültürünün olduğunu, bununda bir başarı getirdiğini dile getirerek, “Belediye Başkanımız ziyaretimize geldiğinde her ekmek büfesinin yanına sütmatik kuralım dedik. İstişareler yaparak bu projeyi biraz daha büyüttük. İstihdam da sağladık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Çorum’da bir istişare var. İstişare bize başarı elde ediyor. Bu da bize heyecan veriyor” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da seçim döneminde söz verdiği hayelleri bir bir gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Kadın Kooperatiflerine gittiğimiz zaman kadınlarımız birçok ürün ürettiklerini ama satma noktasında problem yaşadıklarını söylediler. Biz o gün onlara bu noktaları yapacağız diye söz vermiştik. Onun karşılığını tutuyoruz. Günlük ari ırklardan elde edilmiş en temiz süt burada. Arıyla ilgili her türlü ürün burada satışta. Peynir çeşitlerimiz var” diye konuştu.

Buharaevler, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi olmak üzere 3 noktaya satış noktası açtıklarını aktaran Başkan Aşgın, hanimeliyoresel.com internet adresi üzerinden de kadınların dünyanın her noktasına yöresel ürünlerini ulaştırabileceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Hanımeli Yöresel Ürünler Satış Noktaları hizmete açıldı.