Yücel Saygı güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurul divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşma yapan Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Saygı, Birliğin gün geçtikçe büyüdüğünü ve şuan 457 üyeye sahip olduklarını belirterek, İskilip Bal Birliği’nin de kendini feshederek Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ne katılma kararı aldığını açıkladı.

Birlik olarak yaptıkları yatırımlardan bahseden Yücel Saygı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteği ile alınacak tam otomatik bal dolum makinası, mum sıkma makinası ve stick bal dolum makinasının Birliğin gücüne güç katacağını belirtti.

Yine bu yıl için sözleşmeli arıcılık projesi kapsamında 6 bin adet nitelikli kovan protokolünü 16 Temmuz 2021 tarihinde imzaladıklarını kaydeden Saygı, “Birliğimizin entegre tesisi için Hamdiköy’de 5.5 dönüm araziyi tapusu ile satın aldık. Tesisin inşaatı ile ilgili projelerimiz hazır. Projede; eğitim tesisi, bal dolum, stick bal dolum makinası, petek tesisi, mum sıkma ünitesi, kek ünitesi, kovan imalathanesi ile çıta üretim alanı olacak. TKDK’ya başvuru işlemleri için TKDK İl Koordinatörü Mustafa Yalvaçer ile görüştük. Kaynakla ilgi banka işlemleri tamamlandı. Protokolün imzalanmasından sonra iki ay gibi kısa sürede tesisi tamamlayacağız” dedi.

Saygı, genel kurulun hayırlı olmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

Genel Kurulda Yücel Saygı’nın listesi 171 oyun 112’sini alarak güven tazeledi.

Diğer aday Haşim Öztürk ise 59 oyda kaldı.

Yücel Saygı’nın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: “Salih Çakır, Şaban Sümüş, Bekir Damar ve Abidin Gündoğar”