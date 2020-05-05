Yukarıörensekililer’in taleplerine İl Özel İdaresi’nden cevap

Gazetemizde yayınlanan “Yangın zede köylüler destek bekliyor” başlıklı haberinden ardından İl Özel İdaresi konuş ile ilgili yazılı açıklama gönderdi.

İskilip’e bağlı Yukarıörenseki köyünde 06/10/2019 tarihinde meydana gelen yangında, 6 adet konutun yıkıldığı, 3 adet konutun ağır hasar ve 1adet konut da az hasar alıp toplamda 10 adet konutun yangından etkilendiğinin belirtildiği açıklamada, “Yangın sonrası enkaz kaldırma işi İl Özel İdaresi iş makineleri ile yapılmıştır. Yangın sonucu 2 adet konutu zarar gören vatandaşlardan S. C. İl Özel İdaresine müracaat ederek tadilat talebinde bulunmuş, 16/12/2019 tarihinde kendisine tadilat izni verilmiştir. Yangından zarar gören diğer yapılar için Yukarıörenseki köyü muhtarı İdaremize gelerek başvuru için gereken evrakları talep etmiş ve konut yapılacak parsellerin hisseli olduğunu ve hissedarlardan muvafakat almanın zor olduğunu belirtmiştir. Yine aynı köyden bir vatandaş, 23/12/2019 tarihinde İskilip Kaymakamlığı’na başvurarak kendisinin de hissedar olduğu parsele, diğer hissedarlar tarafından konut yapılmak istendiğini ve kendilerinin muvafakat etmediklerini belirten dilekçe vermişlerdir. 05/05/2020 tarihine kadar İl Özel İdaresine yangında zarar gören konutların yerine yeni konut yapımı için herhangi bir müracaat bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Yangınzedeler haberde evlerini kendi imkanları ile yaptıklarını ancak elektriklerini bağlatamadıklarını vurgulayarak, “Bize elektrik aboneliği konusunda sorun çıkartıyorlar. Özel İdare'den proje istiyorlar. Biz bu projeyi alamıyoruz. Valimizden bize yardımcı olmasını istiyoruz" şeklinde taleplerini dile getirmişlerdi. (Haber Merkezi)