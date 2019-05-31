Yunus Emre Otoparkı kiralama ihalesi yapıldı

FATİH AKBAŞ

Mülkiyeti Belediye’ye ait olan Yunus Emre Katlı Otoparkının kiralama ihalesi dün yapıldı.

3 yıl geçerli olacak ihaleye sadece mevcut işletmeci katıldı. Yıllık 95 bin lira muhammen bedelle gerçekleştirilen ihaleye Badegül Karaman’ın vekili olarak katılan Tevfik Karaman 96 bin lira teklif verdi. İhalenin sonucu yapılacak olan değerlendirmenin ardından açıklanacak.