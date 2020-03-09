Yunus Marketler’den kadınlara özel kutlama

RECEP MEBET

Yunus Marketler Zinciri, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.

Osmancık Caddesi Köroğlu Camii yanında hizmet veren Yunus Market Çorum-5 Şubesi’nde gerçekleşen programda bayan müşterilere ve çalışanlara çiçek verildi.

Şube Müdürü Rıdvan Garip tarafından organize edilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yunus Market Bölge Müdürü Vedat Irkıçatal, kadınların aile ve sosyal hayattaki yeri ve önemine işaret etti.

Tadım stantları ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı programda emeği geçenlere teşekkür eden Vedat Irkıçatal, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.