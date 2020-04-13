Yunus Marketler’den yeni uygulama

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Yunus Marketler Zinciri, ‘yunusonline’ uygulamasını Çorum’da hizmete sundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Yunus Marketler Bölge Müdürü Vedat Irkıçatal, “Çorum’un online marketi ile tüm ürünlerimize bi tıkla ulaşmanız mümkün” dedi.

“Tıkla gelsin kapına!” sloganıyla tanıttıkları yeni uygulamanın detaylarından bahseden Vedat Irkıçatal, “İnternet üzerinden yunusonline.com adresini ziyaret ederek veya Google Play ya da App Store’dan Yunus Online uygulamasını telefonlarınıza indirip dilediğiniz ürünü sipariş edebilirsiniz” diye konuştu.

‘O İŞ BİZDE’

Tüm kampanya fırsatlarının da geçerli olduğu uygulamanın büyükşehirlerden dahi önce Çorum’da hayata geçtiğini anlatan Irkıçatal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yunus Online’da ürünlerimiz sadece online müşterilerine hizmet veren uzman bir kadro tarafından titizlikle seçilir, sizin belirlemiş olduğunuz saat diliminde gecikmeden teslim edilir. Üstelik tüm ürünler aynı kalite ve fiyatlar üzerinden, koşulsuz iade garantisiyle sunulur. Online ya da kapıdan ödeme seçenekleriyle Yunus Online nette, cepte ve tablette tek tıkla hizmetinizde.”

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 19:24