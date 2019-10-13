Yunus Marketler’in Çorum’da 12’nci yılı

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Yunus Marketler Zinciri, Çorum’da 12 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Bölge deposu ve 15 mağazasıyla Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Yunus Marketler Zinciri, perakende sektöründe sunduğu hizmetlerle adından söz ettiriyor.

YUNUS MARKET’TE KUTLAMA

Osmancık Caddesi Köroğlu Camii yanında hizmet veren Yunus Market Çorum 5 Şubesi, 6. kuruluş yıl dönümünü haftasonu düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Yunus Marketler Zinciri Bölge Müdürü Vedat Irkıçatal’ın da hazır bulunduğu kutlama programı hakkında bilgi veren Mağaza Müdürü Rıdvan Garip, palyaço gösterileri ve sürpriz hediyelerin yer aldığı etkinliğe vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



‘Yanıbaşınızda, sizden yana’ sloganıyla hizmet veren Yunus Marketler’in Çorum halkının teveccühünü kazandığını anlatan Rıdvan Garip, “Düzenlediğimiz indirimlerle yıl boyu müşterilerimize benzersiz avantajlar sunuyoruz” dedi.

Müzik dinletisi ve tadım standlarının da yer aldığı program, ikramların ardından sona erdi.