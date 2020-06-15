Yurtdışında yaşayan hayırsever 7 bakkalda veresiye borçlarını ödedi

FATİH BATTAR

Yurtdışında yaşayan bir hayırsever, Çorum’da Vuslat Derneği aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin bakkallara olan veresiye borçlarını sildi.

Vuslat Derneği gönüllüsü Salih Öztürk, hayırsever tarafından gönderilen para ile Çorum’da 7 bakkalda versiye borçlarını ödemekte zorlanan ailelerin veresiye borçlarını ödedi.

Devane’de küçük bakkal işletmeciliği yapan Hasan Uncu, yurtdışında yaşayan hayırsever vatandaşa teşekkür ederek; “Allah bu zor günlerde böyle iyiliksever vatandaşlarımızın sayısını artırsın. Koronavirüs dolayısıyla insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Bu mahalle gariban mahallesi olduğu için çoğu aile veresiye yazdırıyor. Bugün de sağolsun İstanbul’dan bir hayırsever vatandaşımız eski bir geleneğimizi yaşatmak için ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye borçlarını kapatmak istemiş. Kendisinden Allah razı olsun.” dedi

Kurulduğu günden beri halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla durmadan büyüyen ve genişleyen faaliyet alanlarıyla, hizmetlerine bıkmadan, usanmadan devam eden Vuslat Derneği, her geçen gün artan gönüllü ve bağışçıların destekleri ile takdire şayan çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 09:51