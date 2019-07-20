Yürüyüş yollarındaki deformasyon giderilecek

Önceki gün gazetemizde çıkan “Koşu Parkuru Çok Kötü Durumda” haberine ilişkin bir açıklama yapan Çorum Belediyesi, yürüyüş yollarındaki deformasyonun giderileceğini açıkladı.

Yunus Emre Parkı ve diğer parklardaki yürüyüş yollarında meydana gelen deformasyonla ilgili daha önce ihaleye çıkıldığını ancak ihaleye katılan firmaların evrak eksiklikleri nedeniyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, ihalenin kısa sürede yenileceği ve yürüyüş parklarındaki deformasyonun giderileceği belirtildi.

Konu ile ilgili Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada; “Yerel basınımızda bir gazetemizde, 19 Temmuz Cuma günü, “Koşu Parkuru Çok Kötü Durumda” adıyla bir habere yer verilmiş. Habere konu olan Yunus Emre Parkımızda ve başkaca parklarımızda yer alan yürüme yollarının bazı yerlerinde deformasyon meydana geldiği ekiplerimizce bir süre önce tespit edilip raporlanarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu tür deformasyonlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Epdm kaplamalarında kullanılmak üzere 600 m2 Epdm malzeme alımı ihale dosyası hazırlamış ve belediyemizin ihale birimi tarafından 2019/283458 ihale kayıt numarası ile 27.06.2019 Perşembe günü saat:10.00'da açık ihale usulü ile ihale edilmiştir. İki firmanın teklif verdiği ihalede teklif dosyalarında eksik evrak ve yeterlik bilgileri tablosu uygun olmadığından dolayı ihaleye katılan firmaların teklifleri ihale komisyonu tarafından geçersiz sayılmıştır. İhalede geçerli başka teklif olmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Park ve bahçeler Müdürlüğü tarafından ihale dosyası tekrar hazırlanmış ve yeniden ihale edilmesi için 18.07.2019 tarihinde destek hizmetleri müdürlüğüne havalesi yapılmıştır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tekrar ihale yapılabilmesi için Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemi üzerinden 2019/349032 İhale Kayıt Numarası ve İşin adı da EPDM Zemin Kaplama Malzemesi Alımı olarak tekrar giriş yapılmıştır. Bu tür sorunlarla ilgili yeni yapılacak ihale tarihi 31.07.2019 saat 10:00 olarak belirlenmiştir. İhale sonuçlanır sonuçlanmaz yüklenici firma tarafından sorun kısa sürede çözülecektir. Deformasyon meydana gelen yürüme yolları yenilecek.” denildi.