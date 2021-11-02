İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 70'li, 80'li ve 90'lı yılların zam konulu parodilerinin şimdilerde gerçekten yaşandığını söyledi.

“İktidar temsilcilerinin her defasında ‘siz bilmezsiniz o günleri’ dedikleri o günleri bugün daha derin yaşamaktayız.” diyen Özsaçmacı, son zamanlarda yapılan zamlara tepki gösterdiği açıklamasında şunları kaydetti:

“Her gün zam, zam, zam… Zammın zammını da gördük sayelerinde. Tüm ideolojilerde ortak nokta olan bir konu varsa, onu da üretim araçlarının mülkiyeti oluşturmaktadır ve üretim araçlarına sahip olanlar ile bu araçlardan mahrum olanlar arasında sürekli bir çatışma bulunmaktadır. Eğer ekonomik şartlar bu şekilde katlanarak giderse her alanda çeşitli çatışmaların olabileceği görülmektedir. İktidara gelirken söyledikleri bütün olumsuzlukları milletimize bugün yaşatan bu iktidarın yanlış uygulamaları ne yazık ki çok acı bir şekilde hayatımızı mahvetmektedir. Anlaşılan şu ki iktidar kendi azgın azınlığını oluşturmuş, milletten intikam alır gibi neyi var neyi yok almaya söz vermiş. Bilmekteyiz ki siyasi tarihimiz milletini zamların altında ezen nice iktidarların isimlerini dahi tarih sahnesinden silmiştir. Papatya falı açar gibi ekonomik açıklamalar yapan iktidarın bu durumu düzeltecek ne kadrosu ne takati kalmamıştır. Milletimiz bu kışı acı zulüm geçirir ancak bu ayazı hiç unutmaz. Yalancılık ve şovenizmde doruk noktaya ulaşan iktidarın hesabı sandıkta görülecektir.” (Haber Merkezi)