Zanaatkarlar Sanayi Sitesi esnafına yeni yol müjdesi

FATİH AKBAŞ

Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan beraberindeki heyetle Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla buluştu.

Ziyarette sanayi sitesi hakkında bilgi veren Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, 2018 yılında başladıkları inşaat çalışmalarında iki yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Bu süre içinde kooperatifimiz Milli Emlak Müdürlüğü’nden aldığı arazinin bedelini, resmi kurum ve kuruluşlara olan tüm borçlarını ödemiştir. Arazimizde hafriyat çalışması yüzde 20 seviyesinde bitmiş olup tüm adalarımızın inşaat ruhsatları alınmıştır. 173 adet işyerinin temelleri atılmış olup yaklaşık 14 adanın yüzde 20 oranında kaba inşaatları tamamlanmıştır. Kat irtifakları yapılarak her parselin tapuları çıkartılmıştır. Anayolumuzun stabilize çalışmalarının yüzde 50’ye yakın kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca Hurdacılar Sitesinde yapmış olduğumuz çalışmalarda ise sona gelmiş bulunmaktayız. Tüm çalışmalarımızda bizlerin hep yanında olan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yaptığı konuşmada Çorum ekonomisi için çok önemli olan demiryolunda inşaat çalışmalarının 2021 yılında başlayacağını ifade ederek, gelecek yıllarda ise kullanıma sunacaklarını söyledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında hem aday adaylığı ve adaylık sürecinde hemde başkanlık döneminde Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret ettiğini belirterek, “Buraya her geldiğimde ilerlemenin olması bizi sevindiriyor. Belediye olarak bir her zaman esnafımızın yanındayız. Aldığımız her kararda mutlaka esnafımızın katkısı vardır” ifadelerini kullandı.

‘KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DÖNEMİNDE ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK’

Koronavirüsle mücadele döneminde de esnafın yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bu süreçte kararname ile işletmesini kapatmak zorunda olan esnalarımıza 250’şer liralık yardım çekleri dağıttık. Tüm esnafımızın dükkanlarını dezenfekte ettik” diye belirtti.

SANAYİ SİTESİNE YENİ YOL

Konuşmasında esnafa da bir müjde veren Başkan Aşgın, “Karayolları Bölge Müdürlüğü Ankara yolu ile Ortaköy yolunu bağlayacak yeni bir yol yapacak ve bu yol Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’nin yakınından geçecek. Belediye olarak üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız. Esnafımızın milletimizin hizmetkârıyız” dedi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE KARARLAR HIZLI ALINIYOR’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Türkiye’nin devamlı büyüyen bir ülke olduğunu ifade ederek, “Çorum’da bu büyümeden nasibi alıyor. Zaman zaman saldırılara uğrasak da büyümeye devam ediyoruz. Biz pandemi sürecinde canımızın derdine düştüğümüz bir dönemde İngiltere merkezli finans saldırısına maruz kaldık. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlam temellere oturan bir sistemimiz olduğu için bu saldırıyı yapan üç banka kısa sürede açığa çıktı. Yeni sistemin hızlı karar alma mekanizması sayesinde bu finans operasyonunu önledik” şeklinde belirtti.

‘PANDEMİ SÜRECİ BAŞARIMIZI DÜNYA KABUL ETTİ’

Pandemi sürecinde gerek hükümetin gerekse belediyelerin hem nakdi hemde ayni yardımlarda bulunduğunu kaydeden Ceylan, “Kimin başı sıkıştıysa yardım yapıldı. Pandemi sürecinde ki başarımızı tüm dünya kabul etti ancak içimizde ki İrlandalılar bir türlü bu başarıyı kabul edemiyor. Gerçi kameraların olmadığı yerlerde de başarılı olduğumuzu söylüyorlar. Şu an bu süreç kontrol altında gidiyor. Çorum’da yüksek rakamlar yok. Vaka sayımız iki elin parmaklarının biraz üstünde. Yoğun bakımda yada entübe olan vakamız ise yok” dedi.

YARIM KALAN RESMİ BİNA İNŞAATLARINDA YENİ SÜREÇ

Yüklenici firmadan kaynaklanan sorun nedeniyle inşaatı duran Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü hizmet binasında ise yeniden ihale sürecinin başladığını ifade eden Ceylan, “Müteahhit firmanın tasfiye süreci bitti. Temmuz ayından yeniden ihalesi yapılacak ve bir yıl içinde de inşaat tamamlanacak. İŞKUR’un yeni hizmet binasında ise sorun yok. Müteahhit firma yakında çalışmalara başlayacak ve bina bu yıl içinde hizmete açılacak. Gazi Caddesi üzerinde olup da trafik yoğunluğunu artıran resmi kurumlar çevre mahallelere taşınacak. Böylece trafik yoğunluğu azalacak” ifadelerini kullandı.

ZANAATKARLAR ESNAFINA 25 MİLYON LİRA KREDİ

Ceylan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ne 463 işyeri yapıldığını dile getirerek, Halkbank’ın uygun şartlarda sağladığı 25 milyon lira kredi için banka yetkililerine teşekkür etti.

‘SULANABİLİR TARIM ARAZİSİ YÜZDE 10’DAN YÜZDE 50’YE YÜKSELDİ’

Geçtiğimiz hafta sonu şehri ziyaret eden CHP’li milletvekillerinin Çorum’da sulu tarıma önem verilmesi gerektiği şeklinde ki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Milletvekili Ceylan, “Biz geçen sene Çorumlu çiftçimize 280 milyon lira destek verdik. CHP’li milletvekilleri Koçhisar ve Obruk Barajlarımızı gezsinler, tarımsal sulama projelerimizi görsünler. Sulama projelerimiz kapalı sistem olup böylece suyun buharlaşmasının önüne geçiliyor. İktidara geldiğimizde Çorum’da sulanabilir arazi miktarı yüzde 10,2 iken bugün bu rakam yüzde 50’ye yükseldi” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyarete ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Lemzi Çöplü ile esnaf odası başkanları katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 18:18