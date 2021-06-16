Zanaatkârlar’da yoğun çalışma

Çorum S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, kış aylarında dahi çalışmalara ara verilmeyen Hurdacılar Sitesi’nin bitim aşamasına gelmesiyle yoğunluk diğer bölgelere verilmeye başlandı.

Kaba inşaatı tamamlanan işyerlerinde dış cephe sıva işlerine geçildiğini açıklayan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, dış cephelerde kalın ve ince sıvaların ardından iç cephelere geçileceğini söyledi.

Yoğunluğun verildiği bir başka çalışmanın da yollar olduğunu kaydeden Mustafa Fındıkcı, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224 ve 226 nolu adaların yollarının kumlandığını, diğer adaların kumlanmasına da devam edildiğini kaydetti.

İşyerlerinin çatısını oluşturacak olan demir makasların imalatında da önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Fındıkcı, çatı makaslarının da hazır olan işyerlerine yerleştirilerek çatılarının kaplanacağını belirtti.

Amaçlarının Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak olduğunu vurgulayan Fındıkcı, bu amaç doğrultusunda da yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Kadir Akdağ, Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ve üyelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kendilerine güven duyan kooperatif üyelerine teşekkür eden Fındıkcı, çalışmaların yoğun bir şekilde yürütülmesinde büyük fedakarlık gösteren müteahhit firma Par Plastik sahibi İrfan Yaşar ve yöneticileri ile çalışanlarına da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021, 20:18