‘Zekat vermek için Ramazan’ı beklemeyin’

FATİH AKBAŞ

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, koronavirüs pandemisinde yardımlaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Yardımlaşmanın dünyanın en güzel ve en anlamlı eylemi olduğunu dile getiren İsmail Şanal, “Yardımlaşma insanlar arasındaki arkadaşlık, dostluk ve kardeşlik duygusunun daha da çok artmasına neden olur. Kişi her zaman kendi egolarını düşünmemeli, başka yardıma muhtaç olan insanların yerine kendini koymalı ve onlara da ellerinden gelen her türlü yardımı etmeye çalışmalıdır. İşte ancak bu şekilde insanlığımızı hatırlamış ve insanca hayat yaşamış oluruz” dedi.

Yardımseverliğin milletimizin doğasında var olan muhteşem bir duygu ve eylem olduğunu kaydeden Şanal, “Özellikle zor durumda olan ülkelere, zalimlerin zarar verdiği insanlara yardım götürmek ve onların yanında olmak Ülkemiz ve milletimizin bir görevi olmuştur. Çünkü halkımız içinde merhamet duygusu olan, içinde insan sevgisi olan bir millet olduğu için kim, nerede, ne şekilde yardıma ihtiyaç duysa bilin ki orada hep biz vardık” ifadelerini kullandı.

Yardımlaşmanın dinimizce de önemsendiğini ve tavsiye edildiğinin altını çizen Şanal, “Sevgili Peygamber Efendimiz, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” buyurarak aslında yardımlaşmanın önemini, aç olanın halini ne kadar güzel ifade etmiş ve insanlara bu sözden anlamlı bir mesaj vermiştir. Zekat vermek için Ramazan ayını beklemeyelim, gün zenginin elindeki maddi imkanları zor durumdaki esnaf, işsiz ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma günüdür. Siz siz olun elinde imkanlarınız olduğu sürece zor durumda olan insanlara, milletlere her zaman yardım edin ve kutsal görevi hiçbir zaman bırakmayın. Çünkü gerçek iç huzur, gerçek vicdan, gerçek rahatlık insanın içindeki yardımsever duygular sayesinde olur. Bunun için ülke olarak hep birlikte el ele verip zor durumda olanlara yardım edelim ve bunun dini ve insanlık görevi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020, 11:15