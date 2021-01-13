M.BURAK YALÇIN
Çorum’un tanınmış esnaflarından manifaturacı Zekeriya Sayat hayatını kaybetti.
Mürvet Sayat’ın eşi, Yakup Sayat ve Ayşe Sayat’ın babaları, Elif Sayat, Mustafa Sayat, Alper Alkur, Mehmet Akif Alkur’un dedeleri, Bayındırlık eski Müdürü İbrahim Hakkı Özel’in eniştesi olan Zekeriya Sayat’ın cenazesi bugün Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesi ve sevenlerinin başı sağolsun