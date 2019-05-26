Ziraat Odası’ndan afetzedelere çağrı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, dolu nedeniyle ürünlerinde zarar oluşan çiftçilerin odaya müracat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Sayan, yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün Çorum'un muhtelif bölgelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle köylerdeki ekili arazi ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Ürünleri zarar gören çiftçilerin kendilerine müracat etmeleri gerektiğini belirten Sayan, "Dolu afetinden etkilenen tüm çiftçilerimiz odamıza başvursun. Gerekli tespitleri yaparak mağduriyetlerin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum." ifadelerinin kullandı.

(AA)