Zirai İlaç Bayilik ve Toptancılık Sınavı yapılacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, yaptığı açıklamada Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı yapılacağını duyurdu.

Açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2022 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı’nın ANKÜSEM tarafından yapılacağını kaydeden Orhan Sarı, “Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmektedir. Söz konusu yönetmelikte belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları, sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır. Sınav 17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Diyarbakır illerinde yapılacaktır. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ile Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatına, Tarım ve Orman Bakanlığının https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1653/Bitki-Koruma-Urunleri-Bayilik-Ve-Toptancilik-Sinavi-Duyurusu ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin http://ankusem.ankara.edu.tr/2022/06/17/bitki-koruma-urunleri-bayi-ve-toptancilik-sinavi/ internet adreslerinden ulaşılabilir. Sınava katılmak isteyenlere önemle duyurulur”ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 19:22