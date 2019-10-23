‘Zor cerrahilerde emin adımlarla ilerliyoruz’

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde yapılan bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı.



Daha önce Ankara’da sol böbreğinden ameliyat olan 68 yaşındaki hastaya, sol böbreğinde tekrarlayan kitle nedeniyle Doç. Dr. Murat Baykam, Doç. Dr. Musa Ekici ve Dr. Mustafa Serdar Çağlayan’dan oluşan bir ekip ile ‘Laparaskopik Parsiyel Nefrektomi (kapalı yöntem ile böbreğin yarısının kitle ile çıkarılması)’ operasyonu uygulandı. Ameliyattan sonra hiçbir sıkıntısı olmayan hasta, ameliyat sonrası 4. gün direni alınarak taburcu edildi.

Böbrek ameliyatları için başka şehirlere gitmeye gerek kalmadığını belirten hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Kanser teşhisi konulan bir böbrek, ya tümüyle çıkarılır (Radikal Nefrektomi) ya da sadece bu kitle çıkarılarak (Parsiyel Nefrektomi) tedavi edilebilir. Böbreğin tümünün mü yoksa sadece tümörün mü alınacağı kararı, kitlenin böbreğin neresinde olduğuna ve boyutlarına göre verilir.

Her iki ameliyat da hem açık olarak hem de kapalı (laparoskopik) olarak yapılabilir. Böbrek kanseri uzun yıllar boyunca açık ameliyatlarla tedavi edilmekteydi. Ancak tıp alanında laparoskopik (kapalı) ameliyat tekniklerinin gelişmesi, üroloji alanında da açık ameliyatların yerini kapalı ameliyatlara bırakmasına yol açtı. Günümüzde Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu teknik standart haline gelmiş olmasına rağmen ülkemizde birçok merkezde halâ açık ameliyat yapılmaktadır. Bunlar ekipman yetersizliklerinin yanı sıra bu konuda yetişmiş deneyimli ürolog sayısının azlığına da dayanmaktadır.

Hastanemizde bu tür ameliyatlar laparoskopik (kapalı) yöntem ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle bizim hastamız gibi daha önce de aynı taraftan ameliyat geçirmiş hastaların laparoskopik (kapalı) yöntem ile ameliyatı, her merkezde yapılamayan zor cerrahilerdendir. Hastanemiz bu konuda ileri bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Daha önce farklı merkezlerde muayene olan, sağ böbreğin damarlarına uzanan kitlesi bulunan 40 yaşındaki başka bir hastamıza da, Doç. Dr. Murat Baykam ve ekibi tarafından ‘Laparaskopik Radikal Nefrektomi (kapalı yöntem ile böbreğin alınması)’ operasyonu uygulandı. Ameliyattan sonra hiçbir sıkıntısı olmayan hastamızın, ameliyat sonrası 3. gün direni alındı.



‘BÖBREK KANSERİNİN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ

VE DOĞRU TEDAVİSİ HAYAT KURTARIR’

Böbrek kanserleri, ürolojik kanserler içinde 3. sıklıkla görülmektedir. Sinsi bir şekilde ilerlemekte ve bazen belirti vermektedir. İdrarda kanama, gövdenin yan tarafında ağrı ya da ele gelen kitle şeklinde bulgu verebilir.

Böbrek tümörünün patolojik tipi, evresi, büyüklüğü, yerleşimi ve sayısına göre yapılacak ameliyatın şekli de değişebilir. Büyük tümörlerde böbrek, böbreğin etrafını saran yağ dokusu (Gerotafasyası) ve bazen böbreküstü bezi de dahil olmak üzere tüm doku çıkarılır ve bu ameliyata "Radikal Nefrektomi" denilir. Bizim de hastamıza yaptığımız ameliyat budur.

Hastanemizde bu tür ameliyatların laparoskopik (kapalı) yöntem ile başarılı bir şekilde yapıldığının halkımız tarafından bilinmesi hem başka şehirlere tedavi için gidilmesinin önüne geçecek hem de hastalarımızın mağduriyeti önlenmiş olacaktır.”