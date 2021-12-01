Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

FATİH BATTAR

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Samsun yolundaki Trafik Bölge Müdürlüğü önünde kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler otobüs, Tır ve kamyonların lastik diş derinliklerini ölçerek, kış lastiği takmayan sürücüleri uyardı.

Kış lastiği takmayan yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerine 864 lira ceza verildiğini hatırlatan Trafik Bölge Şube Müdürlüğü komiserlerinden Kazım Durmaz; “1 Aralık itiberiyle ülke genelinde kış lasitği uygulaması başladı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren uygulama ile her yıl 1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu hale geldi. 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağladığı için Uygulama ile sürücülerin can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat edebiliyor.” dedi

Uygulamaya katılan Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de sürücülere leblebili kurabiye takdim ederek, Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 19:44